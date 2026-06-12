Die Vorhersage:
Nachts bewölkt, im Westen Regen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag verbreitet Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen. Temperaturen 15 bis 23 Grad.
Nachts bewölkt, im Westen Regen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag verbreitet Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen. Temperaturen 15 bis 23 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Norden und Osten zahlreiche Schauer und Gewitter, im Süden heiter. 15 bis 28 Grad.
Am Samstag im Norden und Osten zahlreiche Schauer und Gewitter, im Süden heiter. 15 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.