Wetter
Wechselhaft mit Schauern

Der Wetterbericht, die Lage: Tiefausläufer überqueren Deutschland ostwärts und gestalten das Wetter wechselhaft. Mit einer westlichen Strömung wird kühle Meeresluft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts bewölkt, im Westen Regen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Am Tag verbreitet Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen. Temperaturen 15 bis 23 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Norden und Osten zahlreiche Schauer und Gewitter, im Süden heiter. 15 bis 28 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.