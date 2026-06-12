Die Vorhersage:
Verbreitet Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Osten zahlreiche Schauer und Gewitter, im Süden heiter. Temperaturen 15 bis 28 Grad.
Verbreitet Schauer, am Alpenrand länger anhaltender Regen. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Osten zahlreiche Schauer und Gewitter, im Süden heiter. Temperaturen 15 bis 28 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden und Osten wolkig und einige Schauer oder Gewitter. In der Mitte und am Alpenrand wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Sonst im Süden heiter. 18 bis 26 Grad.
Am Sonntag im Norden und Osten wolkig und einige Schauer oder Gewitter. In der Mitte und am Alpenrand wechselnd bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Sonst im Süden heiter. 18 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.