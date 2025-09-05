Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Viele Wolken, teils heiter, örtlich immer wieder Schauer und einzelne Gewitter. 17 bis 23 Grad. Am Samstag ganz im Osten noch einzelne Schauer, sonst nach Nebelauflösung bereits morgens heiter bis sonnig. 22 bis 25 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zeitweise dichtere Schleierwolken, ansonsten sonnig. 24 bis 29 Grad, an den Küsten erneut etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.