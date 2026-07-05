Wetter
Wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 21 bis 27 Grad
Das Wetter: Im äußersten Südwesten heiter. Auch im Norden trocken. Sonst vielerorts wechselhaft mit schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. 21 bis 27 Grad.
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Morgen im Norden und Osten bewölkt und regnerisch. In der Südwesthälfte heiter und trocken. 20 und 33 Grad.
Die weiteren Aussichten: Im Norden und in der Landesmitte vielfach Schauer. Im Süden sonnige Abschnitte. 19 bis 32 Grad.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.