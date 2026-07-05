Wetter
Wechselhaft mit Schauern und Gewittern, 21 bis 27 Grad

Das Wetter: Im äußersten Südwesten heiter. Auch im Norden trocken. Sonst vielerorts wechselhaft mit schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern. 21 bis 27 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen im Norden und Osten bewölkt und regnerisch. In der Südwesthälfte heiter und trocken. 20 und 33 Grad.
    Die weiteren Aussichten: Im Norden und in der Landesmitte vielfach Schauer. Im Süden sonnige Abschnitte. 19 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.