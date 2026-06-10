Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Alpenrand Regen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. Morgen verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, nachmittags mit Schwerpunkt in den östlichen Landesteilen. Abends von Westen her Bewölkungszunahme. Temperaturen 15 bis 20 Grad.
Wechselnd bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Am Alpenrand Regen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. Morgen verbreitet Schauer und einzelne Gewitter, nachmittags mit Schwerpunkt in den östlichen Landesteilen. Abends von Westen her Bewölkungszunahme. Temperaturen 15 bis 20 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag wechselhaft, zeitweise Schauer. 16 bis 23 Grad.
Am Freitag wechselhaft, zeitweise Schauer. 16 bis 23 Grad.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.