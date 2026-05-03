Wetter
Wechselhaft, von der Lausitz bis nach Bayern sonnig, 19 bis 29 Grad

Das Wetter:

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Tagsüber wechselnd bewölkt, im Nordwesten auch Regen möglich. Von der Lausitz bis nach Bayern länger sonnig. 19 bis 29 Grad. Morgen wechselhaft, vor allem am Nachmittag von der Mitte bis nach Brandenburg Schauer und Gewitter. 13 bis 25 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Norden und Nordwesten heiter und trocken. Im Süden und Südosten anfangs sonnig, am Nachmittag und Abend zunehmend bewölkt, aufkommende, teils kräftige Gewitter. 12 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.