Wetter
Wechselnd bewölkt, 7 bis 18 Grad

Das Wetter:

    Am Tag im Nordwesten etwas Regen. Im Osten und Südosten teils heiter. 7 bis 18 Grad. Morgen wolkig mit Aufheiterungen. Anfangs im Südosten, zum Abend an der Nordsee etwas Regen. 7 bis 15 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag anfangs in Küstennähe stark bewölkt, aber kaum Regen. Im Tagesverlauf meist viel Sonne, 13 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.