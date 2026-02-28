Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Tag im Nordwesten etwas Regen. Im Osten und Südosten teils heiter. 7 bis 18 Grad. Morgen wolkig mit Aufheiterungen. Anfangs im Südosten, zum Abend an der Nordsee etwas Regen. 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag anfangs in Küstennähe stark bewölkt, aber kaum Regen. Im Tagesverlauf meist viel Sonne, 13 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.