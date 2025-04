Wetter

Wechselnd bewölkt, aufkommende Schauer, 14 bis 22 Grad

Das Wetter: In der Westhälfte sowie an den Alpen zunehmende Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt. Höchsttemperaturen 14 bis 22 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden gebietsweise Regen oder Schauer, später auch einzelne Gewitter. Im Norden wechselnd bewölkt mit Aufheiterungen und meist trocken. 12 bis 20 Grad.