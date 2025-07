Wetter

Wechselnd bewölkt bei 24 bis 30 Grad

Das Wetter: Nachts in der Nordosthälfte meist bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich auch Nebel. In der Südwesthälfte gering bewölkt bis klar und trocken. Temperaturrückgang auf 17 bis 8 Grad. Am Tage in der Nordosthälfte wechselnd, zeitweilig auch stärker bewölkt, nachmittags Schauer. Nach Norden auch Gewitter mit Starkregen und Unwettergefahr. In der Südwesthälfte oft sonnig und trocken. Erwärmung auf 23 bis 30 Grad.