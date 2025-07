Wetter

Wechselnd bewölkt bei 24 bis 30 Grad

Das Wetter: In der Nordosthälfte wechselnd, zeitweilig auch stärker bewölkt, nachmittags Schauer. Nach Norden auch Gewitter mit Starkregen und Unwettergefahr. In der Südwesthälfte oft sonnig und trocken. Erwärmung auf 23 bis 30 Grad. Morgen zunächst viel Sonne. Im Tagesverlauf von Westen und Südwesten her aufkommende Bewölkung und etwas Regen, später teils auch stärkere Gewitter möglich. Höchstwerte 23 bis 31 Grad.