Wetter

Wechselnd bewölkt, gebietsweise etwas Regen

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Süden Schauer, in der Mitte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 16 bis 7 Grad. Am Tag im Norden, Westen und Südwesten wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen. Sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 20 bis 27 Grad.

03.07.2023