Wetter

Wechselnd bewölkt, im Osten ein paar Schauer

Das Wetter: Verbreitet wechselnd bewölkt, an der Nordsee und im Südwesten länger sonnig. In der Osthälfte ein paar Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte von 13 Grad im Osten bis 23 Grad im Südwesten. Morgen von Norden her abklingender Regen und allmähliche Wolkenauflockerungen. Im Nordosten und Osten stark bewölkt, im Grenzgebiet zu Polen etwas Regen. Sonst heiter bis wolkig oder länger sonnig. Temperaturen 15 bis 26 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.