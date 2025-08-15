Die Vorhersage:
In der Nordhälfte wechselnd bewölkt. In der Südhälfte im Tagesverlauf vermehrt Wolken und einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und lokalen Sturmböen. Höchstwerte 31 bis 36, im Norden 25 bis 31 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst Hochnebel, später locker bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern. Temperaturen im Norden bis 25, sonst bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag verbreitet sonnig, im Nordwesten zeit- und gebietsweise hochnebelartige Bewölkung. 20 bis 28 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.