Wetter

Wechselnd bewölkt, im Süden Regen

Das Wetter: Im Norden länger sonnig, in der Mitte wechselnd bewölkt und im Süden regnerisch, an den Alpen ab etwa 1.500 m Schneefall. Temperaturen 10 bis 16, im Alpenvorland um 7 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte dichte Wolken, sonst wechselhaft mit etwas Sonne. 11 bis 18 Grad.