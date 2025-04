Wetter

Wechselnd bewölkt, im Südwesten Schauer, 16 bis 21 Grad

Das Wetter: Heute, am Ostermontag, Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten. Schauer vor allem im Südwesten und am Alpenrand. Höchstwerte 16 bis 21 Grad, an der See kühler. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, in der Nordhälfte Schauer und Gewitter. Die längsten sonnigen Abschnitte im Süden und Südosten. 14 bis 20 Grad.