Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt. Im Westen und Südosten Schauer. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, im Süden stärker bewölkt. Im Tagesverlauf vereinzelte Schauer, im Süden örtlich auch stärkere Gewitter. Temperaturen 17 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag wechselnd bewölkt, von Nordwesten und Westen auf die Mitte übergreifend gebietsweise Regen. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.