Wetter
Wechselnd bewölkt mit Gewitter- oder Regenschauern

Das Wetter: Von Nordwesten her einsetzender Regen. Später wechselnd bewölkt mit Gewitter- oder Regenschauern, im Bergland oberhalb von 600 Metern auch Schnee. Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Westen und an den Küsten freundlicher. 7 bis 12 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Alpenraum nachlassender Schneefall. Ansonsten im Süden und Südosten stark bewölkt mit Schauern. Im übrigend Land neben Quellwolken auch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 3 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.