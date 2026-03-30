Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Alpenraum nachlassender Schneefall. Ansonsten im Süden und Südosten stark bewölkt mit Schauern. Im übrigen Land neben Quellwolken auch länger sonnig und trocken. Höchstwerte 3 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.