Wetter
Wechselnd bewölkt mit Regen oder Gewitter, im Südwesten sonnig, 22 bis 33 Grad

Das Wetter: Im Südwesten sonnig. Sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer oder Gewitter. 22 bis 33 Grad. Morgen im Nordosten wolkig, sonst heiter, im Süden sonnig. Über dem Bergland etwas Schauer oder Gewitter. 19 bis 36 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Westen und Nordwesten wolkig mit sonnigen Abschnitten, ab nachmittags gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Nach Süden und Osten hin heiter, nur örtlich Gefahr von Hitzegewittern.
    30 bis 37 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.