Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Westen und Nordwesten wolkig mit sonnigen Abschnitten, ab nachmittags gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Nach Süden und Osten hin heiter, nur örtlich Gefahr von Hitzegewittern.
30 bis 37 Grad.
Am Freitag im Westen und Nordwesten wolkig mit sonnigen Abschnitten, ab nachmittags gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel. Nach Süden und Osten hin heiter, nur örtlich Gefahr von Hitzegewittern.
30 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.