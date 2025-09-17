Die weiteren Aussichten:
Am Freitag meist heiter und trocken bei 20 bis 30 Grad.
Am Freitag meist heiter und trocken bei 20 bis 30 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: Wechselnd bewölkt, im Westen etwas Regen, im Norden und Nordosten einzelne Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 15 bis 23 Grad. Morgen im Norden und Osten zeitweise Regen. In der Mitte Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden vielfach sonnig. 19 bis 27 Grad.