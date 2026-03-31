Wetter
Wechselnd bewölkt mit Schauern, an den Alpen Schnee

Der Wetterbericht, die Lage: An der Flanke eines kräftigen Hochs westlich der Biskaya strömt von Nordwesten her erwärmte Polarluft nach Deutschland.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bewölkt und einzelne Schauer, im Nordosten und Osten auch kurze Gewitter möglich. An den Alpen Schneefall. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen teils länger sonnig, im Süden und Südosten vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer, an den Alpen nachlassender Schneefall. Temperaturen von 3 Grad an den Alpen bis 14 Grad am Niederrhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Nordwesten stark bewölkt und etwas Regen. Sonst heiter. 7 bis 15 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.