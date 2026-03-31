Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt und einzelne Schauer, im Nordosten und Osten auch kurze Gewitter möglich. An den Alpen Schneefall. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen teils länger sonnig, im Süden und Südosten vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer, an den Alpen nachlassender Schneefall. Temperaturen von 3 Grad an den Alpen bis 14 Grad am Niederrhein.
Wechselnd bewölkt und einzelne Schauer, im Nordosten und Osten auch kurze Gewitter möglich. An den Alpen Schneefall. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen teils länger sonnig, im Süden und Südosten vielfach stark bewölkt und einzelne Schauer, an den Alpen nachlassender Schneefall. Temperaturen von 3 Grad an den Alpen bis 14 Grad am Niederrhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Nordwesten stark bewölkt und etwas Regen. Sonst heiter. 7 bis 15 Grad.
Am Donnerstag im Nordwesten stark bewölkt und etwas Regen. Sonst heiter. 7 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.