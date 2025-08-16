Die weiteren Aussichten:
Am Montag neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein und trocken. 24 bis 29 Grad, an den Küsten etwas kühler.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nordhälfte zögernd auflockernder Hochnebel, am Nachmittag häufiger Sonne. Im Süden und Südosten wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und kräftige Gewitter, am Nachmittag nachlassend. 20 bis 31 Grad. Morgen im Nordwesten bewölkt, sonst heiter und trocken. In Alpennähe noch einzelne Schauer und Gewitter. 21 bis 28 Grad.