Wetter
Wechselnd bewölkt mit Schauern und steigende Temperaturen

Der Wetterbericht, die Lage: Atlantische Tiefausläufer führen sehr milde Meeresluft heran. Zur Wochenmitte setzt sich vorübergehend Hochdruckeinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 10 bis 16, im Norden nur 5 bis 11 Grad. Morgen im Westen Regen. Im Nordosten und Südwesten Wolkenauflockerungen und meist trocken. Temperaturen nordöstlich der Elbe 6 bis 10 Grad, sonst 11 bis 17, im Südwesten bis 19 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Nordosten wolkig, sonst heiter. Im Westen und Süden auch länger sonnig. 8 bis 20 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.