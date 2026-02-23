Die Vorhersage:
Wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 10 bis 16, im Norden nur 5 bis 11 Grad. Morgen im Westen Regen. Im Nordosten und Südwesten Wolkenauflockerungen und meist trocken. Temperaturen nordöstlich der Elbe 6 bis 10 Grad, sonst 11 bis 17, im Südwesten bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Nordosten wolkig, sonst heiter. Im Westen und Süden auch länger sonnig. 8 bis 20 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.