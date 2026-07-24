Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt, sonst sonnig mit lockeren Quellwolken. Höchstwerte von 20 Grad im Nordwesten bis 30 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten und Norden erneut wechselnd bewölkt, an der Nordsee kurze Schauer möglich. Im Rest des Landes heiter bis sonnig. Im Südwesten sowie am Alpenrand im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 21 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd wolkig, im Nordwesten und Norden etwas Regen. Südlich der Donau Schauer und teils kräftige Gewitter, später auch im Westen und Teilen der Mitte. 22 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.