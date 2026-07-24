Die Vorhersage:
Im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt, sonst sonnig mit lockeren Quellwolken. Höchstwerte von 20 Grad im Nordwesten bis 30 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten und Norden erneut wechselnd bewölkt, an der Nordsee kurze Schauer möglich. Im Rest des Landes heiter bis sonnig. Im Südwesten sowie am Alpenrand ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 21 bis 33 Grad.
Im Nordwesten und Norden wechselnd bewölkt, sonst sonnig mit lockeren Quellwolken. Höchstwerte von 20 Grad im Nordwesten bis 30 Grad im Südwesten. Morgen im Nordwesten und Norden erneut wechselnd bewölkt, an der Nordsee kurze Schauer möglich. Im Rest des Landes heiter bis sonnig. Im Südwesten sowie am Alpenrand ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 21 bis 33 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Im Laufe des Sonntags verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 31 Grad.
Im Laufe des Sonntags verbreitet Schauer und Gewitter bei 20 bis 31 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.