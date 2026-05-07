Wetter
Wechselnd bewölkt, teils Schauer, 11 bis 18 Grad

Das Wetter: Wechselnd bis dicht bewölkt, im Tagesverlauf teils Schauer. Vor allem im Osten noch länger regnerisch. Später im Norden und Nordwesten Auflockerungen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen heiter bis wolkig und meist trocken. Erwärmung auf 13 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag meist sonnig bei13 bis 25 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.