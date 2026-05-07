Wetter
Wechselnd bewölkt, teils Schauer, 11 bis 18 Grad
Das Wetter: Wechselnd bis dicht bewölkt, im Tagesverlauf teils Schauer. Vor allem im Osten noch länger regnerisch. Später im Norden und Nordwesten Auflockerungen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.
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Morgen heiter bis wolkig und meist trocken. Erwärmung auf 13 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag meist sonnig bei13 bis 25 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.