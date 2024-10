Weltwirtschaftsforum

WEF-Präsident Brende sieht mit Zuversicht auf die deutsche Wirtschaft. (picture alliance / blickwinkel / S. Ziese / S. Ziese)

Brende sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei optimistisch, weil das Land über eine industrielle Basis und Erfahrung verfüge. Er erinnerte daran, dass Deutschland vor rund zwei Jahrzehnten als kranker Mann Europas gegolten und danach mit strukturellen Reformen zurück zur Wettbewerbsfähigkeit gefunden habe.

Brende betonte zugleich, Deutschland dürfe bei den Investitionen nicht nachlassen. Die Haushaltsbeschränkungen in Form der Schuldenbremse seien selbst auferlegt. Das mache es schwieriger, in Infrastruktur oder Forschung und Entwicklung zu investieren oder Start- und Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Es bestehe kein Zweifel daran, dass etwa in den USA mehr Kapital für Start-Ups zur Verfügung stehe als in Europa.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.