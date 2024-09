Das Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau (picture alliance / ZB / Peter Endig)

Die Behörde in Dessau-Roßlau teilte mit, es gehe um acht Klimaschutz-Projekte in China, bei denen Unregelmäßigkeiten nachgewiesen worden seien. Weitere würden derzeit geprüft. Welche Unternehmen betroffen sind, wurde aus juristischen Gründen nicht mitgeteilt.

Hintergrund ist ein Mechanismus, der es Mineralölkonzernen in Deutschland erlaubt, durch die Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Öl-Sektor in anderen Ländern die gesetzlich vorgegeben Klimaziele zu erreichen. Dafür erhalten sie Klima-Gutscheine in Höhe der erreichten CO2-Einsparungen. Bereits vor gut einem Jahr war der Verdacht aufgekommen, dass viele Projekte in China gar nicht existieren.

