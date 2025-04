Ein Löschflugzeug nahe der Stadt Bet Schemesch bei der Brandbekämpfung (AFP / Ahmad Gharabli)

Die betroffene Region liegt nach Medienberichten etwa 20 Kilometer westlich der Stadt. Regierungschef Netanjahu rief die für die Brandbekämpfung zuständigen Behörden auf, notfalls Unterstützung aus dem Ausland anzufordern, etwa aus Griechenland.

Die Brände waren am Mittwochmorgen in waldigen Gebieten ausgebrochen. In der Region gibt es seit Tagen eine Hitzewelle.

