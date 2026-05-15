Eine Passagiermaschine am Flughafen Helsinki (picture alliance / Hans Lucas / Martin Bertrand)

Die Sicherheitsbehörden hatten für den Süden der Region eine Gefahrenwarnung wegen einer möglichen Drohne herausgegeben. Ministerpräsident Orpo erklärte, die Streitkräfte hätten die Überwachung verstärkt. Details zu dem Vorfall sind derzeit nicht bekannt.

Der Betreiber des Flughafens teilte mit, dass es noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen könnte. Im vergangenen Jahr waren im Luftraum europäischer NATO-Staaten mehrfach Drohnen an Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet worden.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.