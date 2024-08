Elefanten im Etosha-Nationalpark in Namibia - die Regierung will einige von ihnen wegen der Dürre abschießen lassen. (picture alliance/imageBROKER/Mara Brandl)

Die Regierungspläne sehen vor, Nilpferde, Büffel, Antilopen, Zebras und auch Elefanten in Nationalparks zu schießen. Damit soll der Druck auf die Weideflächen und die Wasservorräte reduziert werden. Das Fleisch der Tiere würden an Menschen verteilt werden, die am meisten unter der Trockenheit litten, heißt es.

Laut UNO-Angaben haben in Namibia mehr als 1,4 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Das sind mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung.

