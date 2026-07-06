Fälle Skripal und Nawalny

Wegen Anschlägen mit Gift: London verhängt Sanktionen (Archivbild). (Andrew Matthews/PA Wire/dpa)

Sanktioniert werden sieben Einzelpersonen und zwei Wissenschaftsinstitute in Russland. Sie sollen an der Herstellung der Giftstoffe beteiligt gewesen sein. Die britische Außenministerin Cooper erklärte, Russlands wiederholter Einsatz chemischer Waffen sei eine widerwärtige Verletzung internationalen Rechts und eine unmittelbare Bedrohung der globalen Sicherheit. Kürzlich hatte bereits die Europäische Union Sanktionen gegen russische Wissenschaftler im Zusammenhang mit Nawalnys Tod verhängt.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.