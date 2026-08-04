Wie das Gesundheitsministerium in Rom mitteilte, signalisiert die Alarmstufe Rot einen potenziellen Gesundheitsnotstand und ein ernstes Risiko für die gesamte Bevölkerung. Heute und morgen gilt die höchste Warnstufe für 25 Städte. Am Donnerstag sollen auch Messina und Reggio Calabria im äußersten Süden folgen.
In einigen Regionen Italiens wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius gemessen. Meteorologen erwarten vor dem Wochenende keine Abkühlung.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.