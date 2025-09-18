Der Schriftzug "Hamburg Airport Helmut Schmidt" an einem Terminal am Flughafen Hamburg (Marcus Brandt/dpa)

Der Flughafenbetreiber erklärte, man gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen kommen könne. Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.

Für die Versorgung seien die Fluggesellschaften, deren Lieferanten und der Betreiber des Tanklagers zuständig. Der Flughafen sei nicht eingebunden, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.