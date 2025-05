Die Not der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sorgt für internationale Kritik. (picture alliance / Zumapress / Moiz Salhi)

Bei einem Außenministertreffen in Brüssel sprach sich laut der Außenbeauftragten Kallas eine starke Mehrheit dafür aus, das sogenannte Assoziierungsabkommen zu prüfen. Dieses bildet die rechtliche Grundlage für Handelsbeziehungen mit dem Land. Deutschland stimmte nach Diplomatenangaben gegen die Prüfung.

Großbritannien setzte Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Israel aus. Außenminister Lammy kündigte zudem weitere Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland an.

Nach israelischen Angaben erreichten inzwischen mehr als 90 Lastwagen mit Hilfslieferungen den Gazastreifen. In den kommenden Tagen sollten weitere Transporte genehmigt werden. Gestern hatte Israel erstmals seit fast drei Monaten wieder Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen einfahren lassen. Zugleich will das israelische Militär aber seinen Einsatz gegen die Hamas ausweiten.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.