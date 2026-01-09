Sturmtief Elli

Starker Schneefall herrscht am Abend an der Treskowallee in Karlshorst. (Jens Kalaene/dpa)

Einschränkungen gibt es darüber hinaus im Bahn- und Busverkehr. Vereinzelt kam es bereits zu Ausfällen. Ähnlich sieht es im Flugverkehr aus sowie im Fährbetrieb. Mehrere Inseln sind nicht auf dem Seeweg erreichbar. Des Weiteren kommt es in manchen Regionen wegen Schneefalls und Schneeverwehungen zu Problemen bei der Müllabfuhr. Im Volkswagen-Werk in Emden wurde die Produktion vorläufig gestoppt.

Unwetterwarnungen fast für das ganze Land

Der Deutsche Wetterdienst gab Unwetterwarnungen für fast alle Bundesländer heraus, teils wegen heftigen Schnees oder Verwehungen, teils wegen Sturmböen und teils wegen Glatteis. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie veröffentlichte zudem eine Sturmflutwarnung für die Lübecker und die Kieler Bucht. Für den Westen und Süden würde Glatteis in der Nacht vorhergesagt, wenn der Schneefall in Eisregen beziehungsweise in Regen übergeht.

Bundesverkehrsminister: "Alle verfügbare Kräfte unterwegs"

Bundesverkehrsminister Schnieder sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle verfügbaren Kräfte seien auf den Straßen, Bahnhöfen und Schienen unterwegs, damit die Verkehrswege sicher befahrbar bleiben. Vor allem in den Schwerpunktregionen seien die Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz.

Unfälle durch Eis und Schnee sorgen bereits für eine wachsende Belastung der Kliniken. Die Wetterlage führe zu einem deutlichen Anstieg der Patientenzahlen in den Notaufnahmen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß.

CDU sagt Klausurtagung ab

Der CDU-Vorstand sagte seine geplante Klausurtagung in Mainz wegen der aktuellen Wetterlage ab. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.