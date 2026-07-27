Rheinland-Pfalz
Wegen Umgang mit bisherigem Bundesverkehrsminister Schnieder: CDU-Landtagsfraktion sagt geplantes Treffen mit Merz ab

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat ein Treffen mit Bundeskanzler Merz abgesagt.

    Patrick Schnieder, Bundesminister für Verkehr im Porträt beim Statement zur Reform der Fahrschulausbildung, Berlin , 20.05.2026
    Wegen des Umgangs mit Schnieder will die CDU-Landtagsfraktion sich nicht wie geplant mit Bundeskanzler Merz treffen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Flashpic / Jens Krick)
    Grund sei dessen Umgang mit dem bisherigen Bundesverkehrsminister Schnieder. Ein Austausch mit Merz setze ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraus, was durch die aktuelle Situation nicht gegeben sei, hieß es in einem Brief an den CDU-Vorsitzenden. Die Landtagsfraktion plane vom 9. bis 11. September eine Klausur in Berlin und dabei sei auch ein Termin mit Merz im Gespräch gewesen.
    Schnieder war mehrere Jahre lang auch Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Landesgruppe der CDU im Bundestag.
    Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.