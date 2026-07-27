Rheinland-Pfalz

Grund sei dessen Umgang mit dem bisherigen Bundesverkehrsminister Schnieder. Ein Austausch mit Merz setze ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraus, was durch die aktuelle Situation nicht gegeben sei, hieß es in einem Brief an den CDU-Vorsitzenden. Die Landtagsfraktion plane vom 9. bis 11. September eine Klausur in Berlin und dabei sei auch ein Termin mit Merz im Gespräch gewesen.
Schnieder war mehrere Jahre lang auch Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Landesgruppe der CDU im Bundestag.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.