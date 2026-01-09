Sturmtief Elli

Starker Schneefall herrscht am Abend an der Treskowallee in Karlshorst. (Jens Kalaene/dpa)

Der DWD hob die Unwetterwarnung vor starkem Schneefall für Berlin und Brandenburg auf. Es werde in der Nordhälfte Brandenburgs und in Berlin deutlich weniger Schnee herunterkommen als vorhergesagt, sagte ein Sprecher. Der Süden Brandenburgs soll aber wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen.

Auch Nordrhein-Westfalen bleibt nach aktueller Prognose vom Sturmtief weitgehend verschont. Die Experten warnen nur noch für das Sauerland sowie für Teile Ostwestfalens vor gefährlichem Schneefall. Trotzdem appellierte die Polizei an Autofahrer, überall vorsichtig zu fahren.

Viel Schnee im Nordwesten und Staulagen der Mittelgebirge

In einem Streifen von der Nordsee bis in den Osten hinein können verbreitet zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Den meisten Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst für die sogenannten Staulagen der Mittelgebirge. An den Seiten der Berge, die dem Wind zugewandt sind, können 20 Zentimeter Neuschnee fallen, wie die Meteorologen prognostizierten.

Bahn rechnet mit Verspätungen und Zugausfällen

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Mancherorts wurden vorsorglich Verbindungen des Regionalverkehrs gestrichen.

Keine Busse in Osnabrück

Der Busverkehr in Osnabrück ist wegen des Winterwetters eingestellt worden. Das teilten die Stadtwerke mit. Demnach bleiben die Linienbusse in den Depots. Auch in Oldenburg wurde der Busverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Fährverkehr teilweise eingestellt

Der Fährverkehr an der niedersächsischen Nordseeküste ist weitgehend zum Stillstand gekommen. Mehrere Inseln sind derzeit nicht per Schiff erreichbar - darunter Langeoog, Spiekeroog, Norderney und Wangerooge. Problematisch ist vor allem der erwartete starke Ostwind. Er drückt das Wasser von der Küste weg, Fähren können dann nicht oder nur eingeschränkt fahren.

Schneefrei für manche Schüler

In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fällt der reguläre Schulbetrieb aus. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es teilweise Distanzunterricht und Notbetreuung für jüngere Kinder. Grund für die Schließungen ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren und eine sichere Anreise nicht gewährleistet werden kann.

Auch in Regionen in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin fällt teils der Präsenzunterricht aus oder Eltern können ihre Kinder vom Unterricht entschuldigen. Mancherorts sind auch Kitas und Kindergärten betroffen.

Flugbetrieb in Frankfurt läuft zunächst stabil

Das Winterwetter hat zunächst keine größeren Auswirkungen auf den Betrieb am Frankfurter Flughafen. Wie eine Sprecherin des Betreibers Fraport mitteilte, gibt es bisher keine Einschränkungen bei Starts und Landungen. Die Wetterlage werde im Tagesverlauf weiter sorgfältig beobachtet, vor allem mit Blick auf den Wind, sagte die Fraport-Sprecherin weiter. Für heute werden am größten deutschen Flughafen rund 1.100 Starts und Landungen mit insgesamt 146.000 Fluggästen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.