Stromausfall in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (Jens Kalaene /dpa)

Er werde am kommenden Donnerstag eine Regierungserklärung abgeben, sagte der CDU-Politiker. Er kündigte eine - Zitat - "schonungslose Analyse" an. Zentrales Ziel sei es, die kritische Infrastruktur in Berlin, also beispielsweise das Stromnetz, künftig besser zu schützen. Wegner war wegen seines Verhaltens zu Beginn des Stromausfalls in Teilen der Stadt in die Kritik geraten. Ihm wurde vorgeworfen, nicht umgehend in die betroffenen Bezirke gefahren zu sein. Zudem hatte er entgegen vorherigen Erklärungen eingeräumt, am ersten Tag des Ausfalls Tennis spielen gegangen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.