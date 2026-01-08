Stromausfall in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (Jens Kalaene /dpa)

Wegner sagte, es gebe keinen Grund dazu. Das Krisenmanagement habe funktioniert. Zu dem Tennismatch sagte er, es sei ihm am Samstag wichtig gewesen, eine Stunde Sport zu machen, um abzuschalten. Der CDU-Politiker betonte, er werde zu dem Stromausfall am kommenden Donnerstag eine Regierungserklärung abgeben. Er habe etwa vom Technischen Hilfswerk das ein oder andere gehört, was noch verbessert werden könne.

Aus der Opposition, aber auch aus den Reihen des Koalitionspartners SPD gab es wegen des Tennismatches deutliche Kritik an Wegner. SPD-Fraktionschef Saleh sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem "unverständlichen Umgang" mit dieser Krise. Die Berlinerinnen und Berliner erwarteten, dass die CDU einen kritischen Blick auf sich selbst richte.

