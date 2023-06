Soldaten der Bundeswehr mit Sturmgewehren (Archivbild) (dpa/ Patrick Pleul)

Högl sagte dem Portal t-online, man könnte wie in Schweden einen gesamten Jahrgang junger Leute für die Bundeswehr zur Musterung einladen. Dies solle sich an alle Geschlechter richten. Danach könnten die Beteiligten - sofern sie wehrfähig seien - selbst entscheiden, ob sie sich bei der Bundeswehr oder anderswo engagieren wollten. Högl schloss ausdrücklich eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Diskussionswürdig finde sie aber die Idee eines verpflichtenden Dienstjahres, sei es im zivilen oder militärischen Bereich.

Kritik an Werbeverbot in Schulen

Zugleich kritisierte Högl Werbeverbote für die Bundeswehr an Schulen. Sie meinte, Jugendoffiziere informierten hervorragend über die Bundeswehr. Dazu sollten sie an allen Schulen Gelegenheit haben. Dies sei keine "aggressive Werbung", sondern Aufklärung über die Arbeit der Bundeswehr, betonte die SPD-Abgeordnete. In Baden-Württemberg gibt es ein Werbeverbot an Schulen. Die Bundeswehr darf dort nur auf Einladung mit den Klassen über sicherheitspolitische Fragen diskutieren, aber nicht für ihren Beruf werben. In Berlin hatte sich die SPD 2019 für eine solche Regelung ausgesprochen.

Die Bundeswehr verzeichnet nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius seit der Corona-Pandemie einen Einbruch bei den Bewerberzahlen. Pistorius stellte zuletzt infrage, ob das Ziel einer Aufstockung um rund 20.000 auf mehr 200.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 eingehalten werden kann.

