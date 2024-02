Bundeswehr

Eva Högl (SPD), Wehrbeauftragte des Bundestages, will einen Bürgerrat zum Thema soziales und zivilies Engagement. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Das Thema gehöre in den Bundestag und in die Mitte der Gesellschaft, schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag für das Medienhaus "Table Media". Sie sei überzeugt, dass sich jede und jeder eine Zeitlang für die Gesellschaft engagieren sollte. Widerspruch kam aus der Union. Natürlich sei eine Debatte darüber erforderlich und überfällig, sagte der verteidigungspolitische Sprecher Hahn. Bürgerräte seien dafür aber das völlig falsche Instrument. Der CSU-Politiker forderte Högl und Verteidigungsminister Pistorius auf, entsprechende Vorschläge in den Bundestag einzubringen. - Jüngst hatte es einen ersten vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat gegeben. Er hat Vorschläge zum Thema Ernährung gemacht.

