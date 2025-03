Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Mit Interesse wird erwartet, wie die SPD-Politikerin die Personallage und die Einsatzfähigkeit bewertet. In den Berichten der vergangenen Jahre hatte sie wiederholt Kritik an der Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten geübt. Die Bundeswehr habe "immer noch von allem zu wenig". Zudem hatte Högl einen Mangel an Personal beklagt.

Die Wehrbeauftragte unterstützt den Bundestag bei der Kontrolle der Bundeswehr. Sie fungiert zugleich als Ansprechpartnerin für die Soldaten und kümmert sich darum, dass deren Grundrechte gewahrt werden.

