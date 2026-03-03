Henning Otte (CDU) ist seit 2025 Wehrbeauftragter der Bundesregierung. (dpa / Michael Kappeler)

Mit Interesse wird erwartet, wie der CDU-Politiker den Zustand der Streitkräfte bewertet und welche Mängel ihm aus der Truppe gemeldet wurden. Der Wehrbeauftragte wird auf fünf Jahre von den Mitgliedern des Bundestages gewählt. Er gilt als Anwalt der Soldaten und soll den Bundestag bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte unterstützen.

Der im vergangenen Jahr vorgestellte Bericht legte den Fokus unter anderem auf den Personalmangel bei der Bundeswehr. Ottes Vorgängerin, die SPD-Politikerin Högl, kritisierte außerdem, dass Bundeswehrsoldaten im Durchschnitt zu alt seien.

