Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag ihr Bruttomonatsverdienst mit durchschnittlich bei 1.302 Euro. Männer in der Ausbildung verdienten im Schnitt nur 1.187 Euro. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern liege hauptsächlich an der Berufswahl. Gesundheits- und Pflegeberufe, in denen mehr Frauen als Männer ausgebildet würden, seien in der Ausbildung überdurchschnittlich entlohnt. Im von Männern dominierten Handwerk lägen die Verdienste deutlich niedriger.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.