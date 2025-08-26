Statistisches Bundesamt
Weibliche Azubis verdienen im Schnitt mehr als männliche

Weibliche Auszubildende verdienen während der Ausbildung im Durchschnitt mehr als männliche.

    Eine junge Frau steht an einer Maschine, sie trägt einen blauen Arbeitsanzug.
    Weibliche Azubis verdienen mehr als männliche. (IMAGO/McPHOTO/BilderBox)
    Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lag ihr Bruttomonatsverdienst mit durchschnittlich bei 1.302 Euro. Männer in der Ausbildung verdienten im Schnitt nur 1.187 Euro. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern liege hauptsächlich an der Berufswahl. Gesundheits- und Pflegeberufe, in denen mehr Frauen als Männer ausgebildet würden, seien in der Ausbildung überdurchschnittlich entlohnt. Im von Männern dominierten Handwerk lägen die Verdienste deutlich niedriger.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.