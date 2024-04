Spionageverdacht gegen AfD-Mitarbeiter

Maximilian Krah ist Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl 2024. Sein Mitarbeiter soll für China spioniert haben. (dpa / picture alliance / Andreas Arnold)

Die AfD-Bundesspitze will sich morgen nach einem Gespräch mit Krah zu dem Fall äußern. Krah selbst betonte, er habe aus der Presse von den Vorwürfen erfahren. Die Spionagetätigkeit für einen fremden Staat sei eine schwerwiegende Anschuldigung. Den Antrag für die Aktuelle Stunde im Bundestag wollen die Fraktionen der Regierungsparteien stellen, wie die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Mihalic, mitteilte. Die Aktuelle Stunde soll am Donnerstag stattfinden.

Die Bundesanwaltschaft hatte Krahs Mitarbeiter in Dresden festnehmen lassen. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Er soll chinesische Regierungsgegner in Deutschland ausspioniert und Informationen aus dem Betrieb des Europäischen Parlaments an China weitergegeben haben. Ein Sprecher der AfD bezeichnete die Meldungen über die Festnahme eines Krah-Mitarbeiters als "sehr beunruhigend".

Auch aus Sicht von Bundesjustizminister Buschmann wiegen die Vorwürfe schwer. Abgeordnete und ihre Mitarbeiter stünden in besonderer Weise im Dienst der Demokratie, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten harte Konsequenzen folgen. Ähnlich hatte sich auch Bundesinnenministerin Faeser geäußert.

Krah wird seit längerem unter anderem wegen seiner Nähe zu China kritisiert. Auch im Zusammenhang mit Russland wurde der Verdacht gegen ihn erhoben, von Moskau beeinflusst zu werden. Vor der Wahl Krahs zum Spitzenkandidaten hatten auch in der AfD viele hinter vorgehaltener Hand Bedenken gegen ihn geäußert. Krah selbst sprach von einer anonymen Schmutzkampagne. Er weist die Vorwürfe zurück.

China weist Vorwürfe zurück

Gestern hatte die Bundesanwaltschaft bereits zwei Männer und eine Frau wegen mutmaßlicher Spionage für China festnehmen lassen. Die chinesische Botschaft in Berlin erklärte, die Bundesregierung wolle Spionagevorwürfe nutzen, um die Volksrepublik zu diffamieren. Man fordere Deutschland auf, damit aufzuhören.

Der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Kiesewetter, sagte dem Deutschlandfunk, ihn überraschten die gestrigen Festnahmen nicht. Chinas Netzwerk in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ziele darauf ab, mit Spionage Know-How abzuschöpfen, insbesondere im Bereich Militärtechnik. Deutschland ist dafür nach Ansicht des CDU-Politikers schlecht gewappnet. Deutschlands Umgang mit China in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft könne in breiten Teilen nur als naiv bezeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.