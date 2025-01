Bundestagswahlkampf

Das Gespräch von Alice Weidel und Elon Musk auf X hat für Kritik und Diskussionen gesorgt. (IMAGO / Political-Moments)

In einem Live-Gespräch mit dem Besitzer des Sozialen Mediums X, Elon Musk, führte sie aus, Hitler habe sich selbst als Sozialist gesehen. Anschließend bekräftigte Weidel im Sender RTL ihre Aussagen. Für sie sei völlig klar, dass Hitler ein Linker mit den gleichen Methoden wie heute gewesen se i. Musk rief erneut explizit zur Wahl der AfD auf. Das Gespräch der beiden hatte zwischenzeitlich mehr als 200.000 Zuhörer gleichzeitig. Die Bundestagsverwaltung prüft, ob es sich dabei um eine illegale Parteispende aus dem Ausland handeln könnt. Kritiker hatten moniert für eine solche Wahlwerbung auf X müssten andere sonst hohe Summen bezahlen.

Musk stimmte Weidel in vielen Punkten zu

Das Gespräch zwischen dem US-Milliardär und und Weidel dauerte rund 75 Minuten. Dabei ging es unter anderem um wirtschaftliche und energiepolitische Fragen. Kritik übte Weidel an der früheren Ampel-Koalition, einer ihrer Ansicht nach überbordenden Bürokratie in Deutschland und einer nicht effizienten Energiepolitik. Musk stimmte Weidel in vielen Punkten zu.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.