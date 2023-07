Diskussion über Zusammenarbeit

Alice Weidel, AfD-Bundesvorsitzende (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die CDU werde nicht umhin kommen, das unsinnige Kontaktverbot zur AfD aufzuheben, sagte Weidel der "Süddeutschen Zeitung". Es führe die CDU in die linke Falle und macht sie zum bloßen Spielball der Grünen.

Der Vorsitzende der Christdemokraten, Merz, hatte gestern im ZDF eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene zwar abermals ausgeschlossen, zugleich aber erklärt, Kontakte auf lokaler Ebene seien möglich. Die Wahlen eines Landrats der AfD in Thüringen und eines Bürgermeisters der AfD in Sachsen-Anhalt seien demokratische Entscheidungen. Das habe man zu akzeptieren. Natürlich müsse in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestalte.

Nach breiter Kritik auch aus den eigenen Reihen sah Merz sich heute zu einer Klarstellung veranlasst. Es werde auch auf kommunaler Ebene keinerlei Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, schrieb er auf Twitter.

Reul: Eine Kooperation kommt nicht in Frage

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.