Kira Weidle-Winkelmann freut sich nach ihrem Lauf. (picture alliance / Action Plus / Pierre Teyssot)

Für die Starnbergerin Weidle-Winkelmann war es der erste Podestplatz seit fast drei Jahren. Es bedeute ihr "sehr, sehr viel", sagte sie dem ZDF. "Es war wirklich eine Durststrecke die letzten Jahre. Egal, was ich probiert habe, es hat einfach nicht hingehauen."

Emma Aicher - vergangene Woche in St.Moritz siegreich - wurde diesmal Zehnte. Für die 22-jährige Allrounderin war es bereits das zwölfte Weltcup-Rennen in dieser Saison.

